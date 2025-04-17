Київ (адресу не вказано)
Доступно в 292 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гозерелін Зентіва імплантат 3.6 мг шприц №1
Зентіва
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гозерелін Зентіва імплантат 3.6 мг шприц №1
Зентіва
2642,89
Економія при броні: -161,36 грн
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6643,26
Економія при броні: -405,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гозерелін Зентіва імплантат 3.6 мг шприц №1
Зентіва
2630,41
Економія при броні: -98,23 грн
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гозерелін Зентіва імплантат 3.6 мг шприц №1
Зентіва
2647,20
Економія при броні: -115,02 грн
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6521,17
Економія при броні: -283,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Гозерелін Зентіва імплантат 3.6 мг шприц №1
Зентіва
2646,19
Економія при броні: -114,01 грн
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Гозерелін Зентіва імплантат 3.6 мг шприц №1
Зентіва
2626,34
Економія при броні: -94,16 грн
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Гозерелін Зентіва імплантат 3.6 мг шприц №1
Зентіва
2627,10
Економія при броні: -94,92 грн
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6350,71
Економія при броні: -229,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Гозерелін Зентіва імплантат 10.8 мг шприц №1
Зентіва
6154,50 грн