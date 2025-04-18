Інгаліпт-фіто (Ingalipt-phyto)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.2 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Дешево
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
5.0 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
5.4 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
5.7 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
74,20
Економія при броні: -19,19 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 6/8-А
7.8 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 24
9.4 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
70,10
Економія при броні: -18,14 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
74,10
Економія при броні: -19,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, вул. Русової Софії, 3
10.0 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 22
10.5 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Київ, просп. Палладіна Академіка, 18/30
11.8 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Пухівка, вул. Центральна, 103-А
21.1 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
32.4 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
66.0 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Рокитне, вул. Вокзальна, 8-А
85.0 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
66,40
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Згурівка, вул. Українська, 11
88.6 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс