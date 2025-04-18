Інгаліпт-фіто (Ingalipt-phyto)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 54 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 68/114
2.5 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, пл. Привокзальна, 2
2.9 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 106
3.4 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Клочківська, 197
3.6 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Харків, пров. Електромеханічний, 1
3.9 км
ІНГАЛІПТ-ФІТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс