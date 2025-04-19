Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
336,70
Економія при броні: -63,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
245,90 грн
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,00 грн