Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
226,44
Економія при броні: -18,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
302,07
Економія при броні: -12,62 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
249,50
Економія при броні: -41,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
329,10
Економія при броні: -103,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 14
3.1 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 6
37.1 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г/1
64.1 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 400 мл №1
Дарниця ФФ
338,00
Економія при броні: -60,20 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 15-В
64.3 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
64.8 км
Санідар® розчин для зовнішнього застосування 0.2 мг/мл флакон 200 мл №1
Дарниця ФФ