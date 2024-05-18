Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію сечостатевої системиДієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої системиАнтасаарЦіни в аптеках

Антасаар таблетки, вкриті оболонкою, №60 - Дніпро (Дніпропетровськ) (792786) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
368,74
Економія: -21,53 грн
347,21 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
394,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
394,30 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
394,30 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
372,44
Економія: -22,60 грн
349,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
394,30 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
394,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
394,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
394,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
394,30 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
394,30 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
424,17
Економія: -35,48 грн
388,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
394,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
361,96
Економія: -10,88 грн
351,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
394,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
403,63
Економія: -25,73 грн
377,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
394,30 грн
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
389,73
Економія: -11,83 грн
377,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
369,73
Економія: -13,95 грн
355,78 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (1)
409,99
Економія: -45,48 грн
364,51 грн