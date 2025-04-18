Харків (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
402,08
Економія при броні: -26,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
377,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
377,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
347,16
Економія при броні: -25,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
350,98
Економія при броні: -33,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
352,78
Економія при броні: -34,92 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
377,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
377,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
411,00
Економія при броні: -35,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
389,74
Економія при броні: -14,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
377,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
418,83
Економія при броні: -42,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ГІАЛЬ-САНА песарії піхвові №10
Мітек
377,10 грн