Дексаметазон-Біофарма (Dexamethasone-Biopharma)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Миколаїв
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,50
Економія при броні: -2,70 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
42,23
Економія при броні: -2,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
36,78
Економія при броні: -4,62 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 62
4.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
4.9 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
5.1 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,88
Економія при броні: -1,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
5.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
6.8 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
36,73
Економія при броні: -5,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,00
Економія при броні: -1,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 130/7
7.7 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
8.9 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,50
Економія при броні: -2,70 грн