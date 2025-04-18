Дексаметазон-Біофарма (Dexamethasone-Biopharma)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 266 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,50
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,16
Економія при броні: -1,58 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,50
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма