Дексаметазон-Біофарма (Dexamethasone-Biopharma)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,50
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
39,02
Економія при броні: -4,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
36,67
Економія при броні: -2,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
36,52
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
6.7 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
7.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
36,13
Економія при броні: -1,56 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
7.8 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
39,20
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
7.9 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
40,05
Економія при броні: -5,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 52
8.0 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,50
Економія при броні: -2,60 грн