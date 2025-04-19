Дексаметазон-Біофарма (Dexamethasone-Biopharma)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
39,20
Економія при броні: -4,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,70
Економія при броні: -3,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,50
Економія при броні: -4,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
39,20
Економія при броні: -4,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.9 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
6.0 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
39,20
Економія при броні: -4,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,50
Економія при броні: -4,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
40,13
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
7.9 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,50
Економія при броні: -4,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 27-А
8.2 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,50
Економія при броні: -4,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121
8.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
8.4 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 25-Б
8.8 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
8.8 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,60
Економія при броні: -3,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Старозаводська, 1
9.0 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма