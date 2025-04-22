Дексаметазон-Біофарма (Dexamethasone-Biopharma)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,30
Економія при броні: -3,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,30
Економія при броні: -3,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,30
Економія при броні: -3,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 11
2.5 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
Дексаметазон-Біофарма краплі очні 0.1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма