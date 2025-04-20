Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
369,90
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
380,79
Економія при броні: -45,51 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
344,72
Економія при броні: -38,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
349,36
Економія при броні: -19,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
349,75
Економія при броні: -15,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
364,95
Економія при броні: -34,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
370,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
354,28
Економія при броні: -24,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
392,89
Економія при броні: -24,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
370,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
392,75
Економія при броні: -24,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
391,32
Економія при броні: -23,27 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
370,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
393,54
Економія при броні: -24,92 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
344,07
Економія при броні: -41,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
370,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
321,95
Економія при броні: -20,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
338,03
Економія при броні: -33,91 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Левофтор розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
345,00
Економія при броні: -39,00 грн