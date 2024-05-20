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Аверо таблетки 24 мг блістер, №60 - Запоріжжя (678607) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
559,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: таблетки (10)
619,78
Економія: -92,56 грн
527,22 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
593,09
Економія: -32,36 грн
560,73 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
535,27 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
608,99
Економія: -81,11 грн
527,88 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
612,00
Економія: -97,80 грн
514,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: таблетки (20)
612,00
Економія: -97,80 грн
514,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
598,99
Економія: -71,11 грн
527,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), блістер (2)
587,33
Економія: -29,52 грн
557,81 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
559,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
591,07
Економія: -44,51 грн
546,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (3)
590,18
Економія: -32,85 грн
557,33 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), блістер (3)
568,60
Економія: -54,10 грн
514,50 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
559,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: таблетки (30)
631,17
Економія: -84,61 грн
546,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), блістер (5)
559,59
Економія: -26,19 грн
533,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2), блістер (3)
657,31
Економія: -96,58 грн
560,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1), блістер (2)
607,51
Економія: -50,33 грн
557,18 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (62)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
559,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2)
616,57
Економія: -59,10 грн
557,47 грн