Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬЗасоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)БетагістинАвероЦіни в аптеках

Аверо таблетки 24 мг блістер, №60 - Одеса (678607) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
472,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
559,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
626,73
Економія: -80,17 грн
546,56 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
504,51 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
559,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
473,41 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
559,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
603,19
Економія: -52,67 грн
550,52 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
559,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
559,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
579,69
Економія: -37,97 грн
541,72 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
504,51 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
475,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
559,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
559,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
472,98 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
559,10 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
559,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
559,10 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
559,10 грн