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Аверо таблетки 16 мг блістер, №30 - Запоріжжя (678604) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: таблетки (20)
234,58
Економія: -11,40 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 112
Всього: таблетки (20)
232,06
Економія: -8,88 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
Всього: упаковка (1)
237,04
Економія: -13,86 грн
223,18 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
Всього: упаковка (1)
212,56 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Луговська, 248
Всього: упаковка (1)
237,71
Економія: -14,53 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: таблетки (10)
232,29
Економія: -9,11 грн
223,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 6-А
Всього: упаковка (1)
232,22
Економія: -10,06 грн
222,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Соборна, 18-А
Всього: упаковка (1)
235,14
Економія: -11,96 грн
223,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 17
Всього: упаковка (1)
212,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Б
Всього: упаковка (1)
231,57
Економія: -8,39 грн
223,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
237,82
Економія: -14,64 грн
223,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Всього: упаковка (1)
230,32
Економія: -7,14 грн
223,18 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Всього: таблетки (20)
219,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Петропавлівка, вул. Червона, 76-А
Всього: таблетки (20)
266,39
Економія: -46,64 грн
219,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
214,61
Економія: -10,30 грн
204,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
233,02
Економія: -9,84 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
233,54
Економія: -10,36 грн
223,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
Всього: упаковка (1)
212,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
233,98
Економія: -10,80 грн
223,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (1)
257,27 грн