Аверо таблетки 16 мг блістер, №30 - Одеса (678604) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Одеса, дорога Фонтанська, 2
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Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
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Одеса, вул. Палія Семена, 118
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Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Бажаємо здоров'я
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Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
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Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
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Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
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Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
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Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
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Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
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Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Подорожник
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Всього: таблетки (20)
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Гайсин, вул. 1-го Травня, 71
Сімейна
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Всього: таблетки (20)
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Гайсин, вул. Соборна, 43
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Аптека шар@
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Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 44
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 287
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 65