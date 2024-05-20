Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬЗасоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)БетагістинАвероЦіни в аптеках

Аверо таблетки 16 мг блістер, №30 - Одеса (678604) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (3)
219,75 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
219,75 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
219,75 грн
В інших містах:
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Всього: упаковка (1)
250,99
Економія: -31,24 грн
219,75 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
Всього: блістер (2)
212,56 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
234,09
Економія: -10,91 грн
223,18 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (1)
257,27 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
Всього: упаковка (1)
232,24
Економія: -9,06 грн
223,18 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
Всього: упаковка (1)
212,56 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
Всього: упаковка (1)
233,22
Економія: -10,04 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
232,98
Економія: -9,80 грн
223,18 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Гайсин, вул. 1-го Травня, 71
Всього: таблетки (20)
269,99
Економія: -50,24 грн
219,75 грн
Сімейна
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: таблетки (20)
220,93
Економія: -0,30 грн
220,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
216,12
Економія: -11,81 грн
204,31 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
Всього: упаковка (1)
236,21
Економія: -13,03 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
Всього: упаковка (1)
233,67
Економія: -10,49 грн
223,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 44
Всього: таблетки (20)
216,07
Економія: -10,74 грн
205,33 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
212,56 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 26 хв
Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 287
Всього: блістер (2)
212,56 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 65
Всього: блістер (1)
212,56 грн