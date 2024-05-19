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Arbor Vitae Вугілля активоване таблетки 250 мг, №10 - Львів (891596) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (35)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (34)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (51)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (38)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (50)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (16)
7,50 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (31)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (25)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (36)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (17)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
Всього: упаковка (45)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (51)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (57)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (34)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Федьковича, 10
Всього: упаковка (37)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 1
Всього: упаковка (17)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (36)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Федьковича, 26
Всього: упаковка (36)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Франка Івана, 8
Всього: упаковка (29)
7,50 грн
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 45/47
Всього: упаковка (64)
7,50 грн