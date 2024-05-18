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Arbor Vitae Вугілля активоване таблетки 250 мг, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (891596) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 5-А
Всього: упаковка (41)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Кривий Ріг, вул. Філатова Академіка, 10
Всього: упаковка (22)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
Всього: упаковка (47)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
Всього: упаковка (48)
6,98 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
Всього: упаковка (95)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
Всього: упаковка (64)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янка, вул. Покровська, 31-А
Всього: упаковка (71)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
Всього: упаковка (363)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (156)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (155)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (36)
7,13 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (142)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 13:00
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
Всього: упаковка (177)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (58)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 89-А/2
Всього: упаковка (103)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
Всього: упаковка (100)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (31)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Шпола, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (189)
7,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Шпола, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (71)
7,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (290)
7,50 грн