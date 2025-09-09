Київ
Коректор постави корсетний (Corset posture corrector)
Коректор постави корсетний (Corset posture corrector)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Шевченка Тараса, 19-Е
75.3 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
98.0 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1101,40
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
98.6 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80
грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1621,60
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
98.8 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
99.0 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
111.7 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1524,60
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
112.5 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
112.8 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1127,10
грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
112.9 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
113.9 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1321,60
грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
123.4 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
124.0 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40
грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бессарабське, вул. Центральна, 61-З
231.9 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80
грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80
грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
684.6 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1930,50
грн
