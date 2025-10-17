Київ
Коректор постави корсетний (Corset posture corrector)

Чернігів (адресу не вказано)
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Південне, вул. Шевченка Тараса, 19-Е
542.0 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40 грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
547.3 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1101,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
548.0 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40 грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1388,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
548.2 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1621,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
549.0 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
562.3 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
563.7 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1621,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
567.6 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1127,10 грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
568.3 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1621,60 грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
569.9 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1393,80 грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
579.7 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1621,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
580.0 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бессарабське, вул. Центральна, 61-З
611.0 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1476,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
699.5 км
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ 1040, розмір 3 сірий №1
Торговий Дім Алком
1930,50 грн
