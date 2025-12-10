Київ
Крем дерматологічний (Dermatological cream)
Крем дерматологічний (Dermatological cream)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 14:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
585,25
Економія при броні:
-33,12 грн
552,13
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
579,80
Економія при броні:
-138,30 грн
441,50
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
501,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 14:00
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
2.7 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
569,00
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
581,70
Економія при броні:
-140,20 грн
441,50
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
3.0 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
569,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 16:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
549,95
Економія при броні:
-19,61 грн
530,34
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 15:00
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
569,00
грн
Забронювати
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 14:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
551,30
Економія при броні:
-27,20 грн
524,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 14:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
608,27
Економія при броні:
-39,23 грн
569,04
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 14:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
601,41
Економія при броні:
-32,37 грн
569,04
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 15:00
