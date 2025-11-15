Київ
Крем дерматологічний (Dermatological cream)

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
579,54
Економія при броні: -28,31 грн
551,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
621,75
Економія при броні: -42,66 грн
579,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
516,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
572,99
Економія при броні: -20,86 грн
552,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
581,70
Економія при броні: -117,50 грн
464,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
592,93
Економія при броні: -41,04 грн
551,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
581,31
Економія при броні: -29,18 грн
552,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
569,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
589,62
Економія при броні: -38,39 грн
551,23 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
576,32
Економія при броні: -24,19 грн
552,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
588,97
Економія при броні: -36,84 грн
552,13 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
569,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
560,98
Економія при броні: -30,64 грн
530,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
585,02
Економія при броні: -33,79 грн
551,23 грн
