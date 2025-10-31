Київ
Крем дерматологічний (Dermatological cream)
Крем дерматологічний (Dermatological cream)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
591,70
Економія при броні:
-22,81 грн
568,89
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 04.11 після 16:00
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
1.1 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
569,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 04.11 після 16:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
559,65
Економія при броні:
-29,31 грн
530,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
554,15
Економія при броні:
-23,52 грн
530,63
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 04.11 після 16:00
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
1.8 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
569,00
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
551,28
Економія при броні:
-20,94 грн
530,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
586,97
Економія при броні:
-34,84 грн
552,13
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
2.2 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
569,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
2.2 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
569,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
569,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 04.11 після 15:00
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
2.6 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
569,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 04.11 після 15:00
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
3.2 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
569,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
553,31
Економія при броні:
-22,97 грн
530,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
537,25
Економія при броні:
-22,25 грн
515,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
574,57
Економія при броні:
-22,74 грн
551,83
грн
Забронювати
