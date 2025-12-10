Київ
Про товар
Ціни
Крем дерматологічний (Dermatological cream)
Крем дерматологічний (Dermatological cream)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 36 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 13.12 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 13.12 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 18:00
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
557,50
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 13.12 після 12:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
554,00
Економія при броні:
-101,50 грн
452,50
грн
Забронювати
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
554,00
Економія при броні:
-68,30 грн
485,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
583,03
Економія при броні:
-30,90 грн
552,13
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
581,70
Економія при броні:
-129,20 грн
452,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
554,00
Економія при броні:
-101,50 грн
452,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 13.12 після 12:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Тероборони, 4
2.3 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 15:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
539,30
грн
Забрати 11.12 після 17:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
561,04
Економія при броні:
-30,70 грн
530,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ ДЕРМАТОЛОГІЧНИЙ "PSORIX" 250 мл №1
Фітобіотехнології
552,77
Економія при броні:
-22,43 грн
530,34
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню