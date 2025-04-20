Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
273,10
Економія при броні: -42,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
262,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
288,01
Економія при броні: -8,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
293,69
Економія при броні: -19,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,50
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
262,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
262,00
Економія при броні: -38,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
280,50
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
282,76
Економія при броні: -9,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
290,10
Економія при броні: -16,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн