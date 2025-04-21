Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 91 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,50
Економія при броні: -42,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
291,88
Економія при броні: -28,86 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
280,50
Економія при броні: -47,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
139,03
Економія при броні: -8,63 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн