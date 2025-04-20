Львів (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,30
Економія при броні: -1,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,50
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
288,02
Економія при броні: -25,12 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,30
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
280,60
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,50
Економія при броні: -2,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
280,60
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,50
Економія при броні: -2,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
280,60
Економія при броні: -7,10 грн