Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,50
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
137,75
Економія при броні: -0,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
280,60
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блістер №20
Дарниця ФФ
275,40 грн