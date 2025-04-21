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Ємність для забору сечі Урі-бокс (Urine collection container Uri-box)
Ємність для забору сечі Урі-бокс (Urine collection container Uri-box)
Вінниця
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
194.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX стерильний 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Яготин, вул. Незалежності, 36
260.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX стерильний 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00
грн
Забронювати
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 17-А
199.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX стерильний 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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