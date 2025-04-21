Київ
Ємність для забору сечі Урі-бокс (Urine collection container Uri-box)

Ємність для забору сечі Урі-бокс (Urine collection container Uri-box)

Миколаїв (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Яготин, вул. Незалежності, 36
369.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX стерильний 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
402.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX стерильний 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00 грн
Домашня аптечка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Автозаводська, 17-А
412.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX стерильний 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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