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Ємність для забору сечі Урі-бокс (Urine collection container Uri-box)
Ємність для забору сечі Урі-бокс (Urine collection container Uri-box)
Чернігів
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
132.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX стерильний 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Яготин, вул. Незалежності, 36
142.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX стерильний 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,00
грн
Забронювати
Домашня аптечка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Автозаводська, 17-А
124.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX стерильний 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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