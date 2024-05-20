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Бетаргін® розчин питний контейнер скляний 10 мл, №20 - Львів (786301) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
759,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: розчин питний (18)
788,99
Економія: -71,76 грн
717,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
852,99
Економія: -135,76 грн
717,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
849,99
Економія: -132,76 грн
717,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
759,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
759,50 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
772,99
Економія: -55,76 грн
717,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
884,99
Економія: -167,76 грн
717,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
832,99
Економія: -115,76 грн
717,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
894,99
Економія: -177,76 грн
717,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
757,99
Економія: -40,76 грн
717,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
818,99
Економія: -101,76 грн
717,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
852,99
Економія: -135,76 грн
717,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
759,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: розчин питний (16)
879,99
Економія: -162,76 грн
717,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (1)
844,99
Економія: -127,76 грн
717,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
759,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
880,99
Економія: -163,76 грн
717,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
835,99
Економія: -118,76 грн
717,23 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (2)
835,99
Економія: -118,76 грн
717,23 грн