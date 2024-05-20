Бетаргін® розчин питний контейнер скляний 10 мл, №10 - Одеса (786300) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 52 аптеках
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Одеса, вул. Ніжинська, 25
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Одеса, вул. Пастера, 14
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Всього: упаковка (1), контейнер скляний (9)
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Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
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Всього: упаковка (1), контейнер скляний (3)
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Одеса, вул. Грецька, 46
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Одеса, вул. Катерининська, 72
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Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека24
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Одеса, вул. Пушкінська, 83
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Аптека бам
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Всього: розчин питний (2)
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Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
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Одеса, бульв. Італійський, 11
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Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
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Всього: контейнер скляний (7)
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 90
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
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Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А