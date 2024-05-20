Бетаргін® розчин питний контейнер скляний 10 мл, №10 - Львів (786300) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 35 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Львів, пл. Міцкевича, 5
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Львів, вул. Куліша, 47
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Львів, вул. Зелена, 7/7
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Львів, вул. Франка Івана, 82
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Всього: упаковка (3)
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
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Львів, вул. Чернігівська, 6
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Львів, вул. Личаківська, 71
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
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Львів, вул. Лінкольна, 29
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Всього: контейнер скляний (4)
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Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Перфецького, 1
Подорожник
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Львів, вул. Широка, 68-А