Бетаргін® розчин питний контейнер скляний 10 мл, №10 - Харків (786300) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 23 аптеках
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Харків, вул. Отакара Яроша, 21
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Дерев'янка, 7
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Всього: контейнер скляний (8)
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Харків, вул. 23-го Серпня, 43
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
Аптека твоєї родини
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Харків, вул. Золочівська, 27
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Харків, вул. Золочівська, 19
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Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
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Всього: контейнер скляний (6)
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
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Харків, вул. Героїв Праці, 15
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Харків, шосе Салтівське, 262-А
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Харків, просп. Перемоги, 64-Г
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Харків, просп. Ювілейний, 89