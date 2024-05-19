Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураБетаргін®Ціни в аптеках

Бетаргін® розчин питний контейнер скляний 10 мл, №10 - Харків (786300) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
354,60 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
402,99
Економія: -41,03 грн
361,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
354,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
354,92 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (1)
436,99
Економія: -75,03 грн
361,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
354,92 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
354,92 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
393,99
Економія: -32,03 грн
361,96 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
413,99
Економія: -52,03 грн
361,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
408,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: контейнер скляний (8)
354,92 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (2)
393,99
Економія: -32,03 грн
361,96 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: контейнер скляний (8)
354,92 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (2)
413,99
Економія: -52,03 грн
361,96 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
376,30 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: контейнер скляний (6)
376,30 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 15
Всього: контейнер скляний (8)
364,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-А
Всього: контейнер скляний (8)
375,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
Всього: упаковка (2)
354,92 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
Всього: упаковка (1)
376,30 грн