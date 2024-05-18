Бетаргін® розчин питний контейнер скляний 10 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (786300) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
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Всього: упаковка (1), контейнер скляний (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Подорожник
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Всього: розчин питний (9)
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Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, бульв. Слави, 40
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Дніпро, вул. Столєтова, 1
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Всього: упаковка (1), контейнер скляний (8)
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Дніпро, вул. Янтарна, 79
Подорожник
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Дніпро, просп. Слобожанський, 89
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Дніпро, просп. Слобожанський, 111
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Незалежності, 16
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Всього: контейнер скляний (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17