Бетаргін® розчин для перорального застосування саше 10 мл, №10 - Одеса (423394) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Подорожник
Детальніше
Всього: розчин для перорального застосування (6)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2), саше (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: розчин для перорального застосування (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: розчин для перорального застосування (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 38
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: розчин для перорального застосування (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (3), саше (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: розчин для перорального застосування (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49