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Бетаргін® розчин для перорального застосування саше 10 мл, №10 - Одеса (423394) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (21)
463,20
Економія: -13,90 грн
449,30 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
443,11 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
465,50
Економія: -13,96 грн
451,54 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Всього: упаковка (1)
402,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Роздільна, вул. Європейська, 1-А
Всього: розчин для перорального застосування (6)
453,99
Економія: -95,21 грн
358,78 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2), саше (5)
465,00
Економія: -13,95 грн
451,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 7
Всього: розчин для перорального застосування (3)
369,33 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
410,00
Економія: -59,00 грн
351,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
371,55 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
366,91 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
Всього: розчин для перорального застосування (1)
430,00
Економія: -66,00 грн
364,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 38
Всього: упаковка (1)
430,00
Економія: -66,00 грн
364,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
Всього: упаковка (1)
366,91 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
Всього: упаковка (1)
410,00
Економія: -46,00 грн
364,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 38
Всього: упаковка (1)
367,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
Всього: упаковка (1)
360,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Всього: розчин для перорального застосування (2)
365,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Всього: упаковка (1)
417,99 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (3), саше (1)
452,20
Економія: -13,57 грн
438,63 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: розчин для перорального застосування (1)
407,64 грн