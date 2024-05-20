Бетаргін® розчин для перорального застосування саше 10 мл, №10 - Львів (423394) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (4), саше (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: розчин для перорального застосування (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Аптека бам
Детальніше
Всього: розчин для перорального застосування (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 23
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Кожичі, вул. Шевченка, 19
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Детальніше
Всього: упаковка (3), саше (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2), саше (9)
Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2), саше (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: розчин для перорального застосування (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: розчин для перорального застосування (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 30
Подорожник
Детальніше
Всього: розчин для перорального застосування (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 41
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31