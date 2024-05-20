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Бетаргін® розчин для перорального застосування саше 10 мл, №10 - Львів (423394) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
456,80
Економія: -13,70 грн
443,10 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (4), саше (5)
457,50
Економія: -13,72 грн
443,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (3)
463,00
Економія: -13,89 грн
449,11 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (5)
457,60
Економія: -13,73 грн
443,87 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 84-А
Всього: розчин для перорального застосування (9)
376,22 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 23
Всього: розчин для перорального застосування (6)
412,99
Економія: -54,21 грн
358,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Кожичі, вул. Шевченка, 19
Всього: упаковка (1)
488,99
Економія: -130,21 грн
358,78 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (1)
422,70
Економія: -12,68 грн
410,02 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (3)
458,50
Економія: -13,76 грн
444,74 грн
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (3), саше (8)
458,00
Економія: -13,74 грн
444,26 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2), саше (9)
458,00
Економія: -13,74 грн
444,26 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (2), саше (1)
457,70
Економія: -13,73 грн
443,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
Всього: упаковка (2)
369,33 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
427,99
Економія: -69,21 грн
358,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Липинського, 7
Всього: розчин для перорального застосування (8)
368,01 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (1)
453,00
Економія: -13,59 грн
439,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 30
Всього: розчин для перорального застосування (9)
417,99
Економія: -59,21 грн
358,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Богоявленська, 41
Всього: розчин для перорального застосування (6)
415,99
Економія: -57,21 грн
358,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
370,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
366,15 грн