Бетаргін® розчин для перорального застосування саше 10 мл, №10 - Харків (423394) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека
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Всього: розчин для перорального застосування (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Сатурн-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
В інших містах:
Магнолія
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Економ аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 38
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (8)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119