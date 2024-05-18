Бетаргін® розчин для перорального застосування саше 10 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (423394) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Миру, 2-К
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
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Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Мед-сервіс
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Всього: розчин для перорального застосування (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Мед-сервіс
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Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 10
Народна аптека
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Всього: упаковка (3)
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (5)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 129