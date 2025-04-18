Гель з бодягою від синців (Bruise bruising gel)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
67,00
Економія при броні: -18,92 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
51,15
Економія при броні: -1,53 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
64,30
Економія при броні: -16,60 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
64,30
Економія при броні: -16,60 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
3.9 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
51,15
Економія при броні: -1,53 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
51,15
Економія при броні: -1,53 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
6.0 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, вул. Інженерна, 1
6.3 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
6.4 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
7.1 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
48,00
Економія при броні: -1,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
7.6 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Київ, вул. Здолбунівська, 4
7.7 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн