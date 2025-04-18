Гель з бодягою від синців (Bruise bruising gel)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Харків
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
1.1 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
1.2 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гостинний Двір, 9
1.7 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
2.3 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Астарта
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
4.7 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
5.3 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
5.6 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
7.1 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
7.9 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Тернопільська, 32
8.9 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
10.2 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Олександрівський, 99
10.7 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
11.5 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я