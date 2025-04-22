Гель з бодягою від синців (Bruise bruising gel)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Іванків, вул. Габорака Олега, 32
114.8 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,75
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
116.9 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
121.4 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Київ, вул. Кубанської України, 26
121.5 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
65,10
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,00
Економія при броні: -1,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
122.7 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
67,30
Економія при броні: -17,37 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
123.1 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
124.9 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
125.1 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
125.5 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
125.5 км
ГЕЛЬ З БОДЯГОЙ ВІД СИНЦІВ гель 25 мл №1
Красота та Здоров'я
49,74
Економія при броні: -1,49 грн