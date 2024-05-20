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NOW FOODS ВІТАМИНИ ДЛЯ ЖІНОК ЄВА таблетки, №90 - Одеса (790169) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
1046,45 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (2)
1047,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (2)
999,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
1046,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (2)
1039,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (2)
1040,15 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
1046,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (4)
1053,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
1044,89 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
1050,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
1045,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (2)
1047,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (2)
1043,46 грн
Подорожник
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Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1128,00 грн
Ощад аптека
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Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
1128,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 46
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
1128,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1128,00 грн
Подорожник
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Володарка, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1128,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
1044,53 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45
Всього: упаковка (1)
1042,53 грн