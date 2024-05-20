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B-КОМПЛЕКС капсули, №50 - Одеса (793464) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 139 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
538,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
564,92
Економія: -30,92 грн
534,00 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
620,00 грн
Колонтаївська
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
620,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
637,71
Економія: -88,17 грн
549,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
584,68
Економія: -35,21 грн
549,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (114)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
548,90 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
620,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
614,88
Економія: -63,52 грн
551,36 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (114)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
548,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (114)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
548,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (114)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
548,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
614,37
Економія: -93,09 грн
521,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
580,21
Економія: -43,42 грн
536,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
538,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (2)
736,20
Економія: -223,80 грн
512,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
620,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (114)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
548,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
572,45
Економія: -37,31 грн
535,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
496,84 грн