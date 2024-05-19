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B-КОМПЛЕКС капсули, №50 - Львів (793464) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
594,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
594,09
Економія: -60,07 грн
534,02 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
548,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
507,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 55 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
548,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
548,90 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
536,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
556,49
Економія: -48,84 грн
507,65 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
736,20
Економія: -223,80 грн
512,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
603,61
Економія: -68,97 грн
534,64 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
536,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
548,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
655,99
Економія: -137,66 грн
518,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
548,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
685,99
Економія: -167,66 грн
518,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
508,16 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
536,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
548,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (12)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
548,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
575,23
Економія: -68,04 грн
507,19 грн