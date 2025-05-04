Київ
Про товар
Ціни
Колготи жіночі компресійні (Compression tights for women)
Колготи жіночі компресійні (Compression tights for women)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
12.7 км
КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ 7012, клас 2, розмір 4 №1
874,00
грн
Забронювати
Полімед
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 28
1.9 км
КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ 7012, клас 2, розмір 2 №1
Полімед
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 12
7.0 км
КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ 7012, клас 2, розмір 4 №1
КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ 7012, клас 2, розмір 5 №1
Полімед
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Одеса, пров. Компасний, 6-В
9.0 км
КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ 7012, клас 2, розмір 4 №1
КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ 7012, клас 2, розмір 2 №1
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, кв-л 4-й, 6
337.7 км
КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ 7012, клас 2, розмір 3 бежеві №1
884,50
Економія при броні:
-188,10 грн
696,40
грн
Забронювати
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 57
562.3 км
КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ 7012, клас 2, розмір 4 №1
850,20
грн
Забронювати
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Луцьк, просп. Відродження, 13
614.5 км
КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ 7012, клас 2, розмір 4 №1
862,90
грн
Забронювати
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Перемоги, 1
672.0 км
КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ 7012, клас 2, розмір 5 №1
843,80
грн
Забронювати
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
707.5 км
КОЛГОТИ ЖІНОЧІ КОМПРЕСІЙНІ 7012, клас 2, розмір 5 №1
1118,30
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню