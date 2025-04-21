Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
463,01
Економія при броні: -56,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
458,00
Економія при броні: -62,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
470,28
Економія при броні: -64,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
463,30
Економія при броні: -68,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
441,10
Економія при броні: -45,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Економія при броні: -52,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
457,69
Економія при броні: -51,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
455,36
Економія при броні: -49,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
447,70
Економія при броні: -52,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
446,40
Економія при броні: -51,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
461,21
Економія при броні: -55,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
460,92
Економія при броні: -54,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
448,30
Економія при броні: -53,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
482,47
Економія при броні: -74,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
473,80
Економія при броні: -66,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
449,70
Економія при броні: -54,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
460,10
Економія при броні: -64,90 грн