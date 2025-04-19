Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
488,46
Економія при броні: -68,61 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
477,71
Економія при броні: -16,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
462,59
Економія при броні: -57,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
466,12
Економія при броні: -60,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
441,30
Економія при броні: -54,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
389,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
463,07
Економія при броні: -48,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
233,03
Економія при броні: -30,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
441,00
Економія при броні: -53,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
461,08
Економія при броні: -72,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
468,79
Економія при броні: -25,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
458,77
Економія при броні: -70,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Гастротоп таблетки №30
ERBOZETA S.p.A
465,80
Економія при броні: -56,85 грн